ŞOFÖRLER ODASINDA KONGRE-ŞABAN ÖZDEMİR GÜVEN TAZELEDİ.

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kongresinde 311 oy alan mevcut başkan Şaban Özdemir yeniden başkanlığa seçildi.

Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar, ATSO başkanı Sadi Ömercikoğlu, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Akyazı’da faaliyet gösteren oda başkanlarının da katıldığı ve çekişmeli geçen Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası kongresi Kılıçoğlu Düğün salonunda yapıldı.

İki adayın yarıştığı seçimlerde 458 oy kullandı, Yapılan sayım neticesinde geçerli oyların 311’ini alan Şaban Özdemir yeniden başkanlığa seçilirken rakibi Ozan Atılgan 144 oyda kaldı.

