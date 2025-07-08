SAADETTE KONGRE ZEKERİYA ALAN TEKRAR BAŞKAN

​​​​​​​Saadet Partisi Akyazı 8.nci olağan genel kurulunu yaptı. Botanik Garden de gerçekleşen kongreye Saadet Partisi Genel başkan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut

Saadet Partisi Akyazı 8.nci olağan genel kurulunu yaptı. Botanik Garden de gerçekleşen kongreye Saadet Partisi Genel başkan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve İl başkanı Ahmet Ali Çelik de katıldı ve kongrede birer de konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan kongre Hasan Zengin yönetti. Eski İlçe başkanı Şeref Tan, Kemal Tuncer ve Samet Ayhan’da divanda başkan yardımcılığı ve katip olarak görev yaptılar.

Faaliyet raporu Burak Mangıroğlu, hesap raporu ise Ülker Kaya tarafından okundu ve oylanarak yönetim kurulu ibra edildi.

Eski İlçe başkanı Bayram Balık, yeni İlçe başkanı Zekeriya Alan, İl başkanı Ali Ahmet Çelik ve Genel başkan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan kongrede konuşma yapan isimler oldular.

Genel başkan yardımcısı Mesut Doğan İktidarın iktidar olmanın sorumluluğunu yerine getirmediğine dikkat çekti ve yapılan operasyonların algı operasyonları olduğunun altını çizdi ve bu operasyonlarda gözaltına alınan ya da tutuklananlar gerçekten suçluysalar cezalarını çeksinler. Ama değillerse tutuklama yanlıştır dedi ve bu hükümet kazanmak ve koltuğunu bırakmamak için yaptığımız her şey mübahtır diyorsa orada bir yanlış var demektir ve durmak lazımdır dedi.

Bugünkü iktidar sanki yıllardan beri iktidarda değiller de yeni yeni iktidara gelmek için çalışan bir parti konumunda diyen Genel Başkan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, yer altı ve yer üstü bütün kaynaklarımızı satıyor olmasına rağmen bizim hala 44 trilyon borcumuz varsa ve 28 trilyon lira faize ödeme yapıyorsak bizim bu borçlardan kurtulmamız mümkün değildir dedi. Alın teri ile faizi tartıya koyduğumuzda faiz daha ağır geliyorsa orada bir terslik var demektir ve tedbirini de hemen almazsak, sorun bizi uçuruma götürür diye de ekledi.

Biz Milli Görüş olarak her türlü var olan tehlikelere dikkat çektik ama hükümet oralı bile olmadı. Faiz haramdır diyorlar ama insanları faize yönlendiriyorlar. Kendileri de borçlarımıza karşılık dünyalar kadar faiz ödemek zorunda kalıyoruz. Bu böyle gitmez diyen Doğan, emeklinin. Asgari ücretle çalışanların geçinemediğini, esnafın kan ağladığını. Şirketlerin birer birer iflas etmekte olduğunun altını çizdikten sonra bir emekli 17 milyon lira ile nasıl geçinir. Bir asgari ücretli bugün aldığı parayla nasıl geçinebilir diye size sormak isterim dedi.

Gençlerimiz madde bağımlılığının tehdidi altındadır. Ülkemizde yaklaşık olarak 10 milyon kişi madde bağımlısıdır. Bu rakam İsrailin nüfusuna denk geliyor. Bu büyük bir tehlikedir. Peki, hükümet bu konuda ne yapıyor diye sorarsanız, ben de bu soruya hiçbir şey diye cevap veririm diye Genel başkan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, ülkemiz zengin bir ülkedir. Birbirimizin sıkıntılarına sahip çıkarsak, biz ülke olarak kalkınırız ve sıkıntılardan kurtulup refaha kavuşuruz. Çünkü Ülkemizin huzura, refaha çok ihtiyacı var. Bunu da biz sağlarız. Refah-Yol hükümeti olarak bizim bunu başardığımızı biliyorsunuz. Çok çalışıp yine başarırız biz Saadet Partisi olarak, milli görüş olarak asla pes etmeyiz diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra seçimlere geçildi ve yargı gözetiminde yapılan ve tek listeyle girilen seçimde atama yoluyla ilçe başkanı olarak görevlendirilen Zekeriya Alan, bu kez seçimle tekrar başkan seçildi.

Kongreye katılan delegeler tek listeyle seçime giren Zekeriya Alan tarafından oluşturulan listede yer alan 14 yönetim kurulu asil ve 15 yönetim kurulu yedek üyesi ile 70 il delegesini oyları ile seçtiler.

Yapılan kongreye AKP ve MHP’nin dışında kalan partilerin ilçe başkanları, Civar İlçelerin İlçe başkanları ve yöneticileri, Muhtarlar Derneği başkanı ve bazı mahalle muhtarları, STK başkanları, partililer ve delegeler katıldı.

Saadet Partisi Akyazı İlçe kongresi olgun bir havada geçti ve aynı olgunlukta da tamamlandı.