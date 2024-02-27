​​​​​​​Saadet Partisi 31 Mart seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanan partilerden biri.

Saadet Partisi 31 Mart seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanan partilerden biri.

Saadet Partisi Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen ve Partilerinin Akyazı belediye başkan adayı eski İlçe başkanı Şeref Tan ile projelerinin tanıtıldığı basınla ve STK temsilcileri ile buluşma toplantısına Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayları Ömer Abdullah Ayhan’da katılmıştı.

Kahvaltıda yan yana oturan, hem konuşmalarını yapan hem de basının sorduğu sorulara yanıt veren İlçe başkanı Bayram Balık, belediye başkanlığı için adaylığı açıklanan eski ilçe başkanı Şeref Tan ve Büyükşehir Belediye başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan’ın verdikleri fotoğraf toplantıya katılan basın mensupları ve STK temsilcileri tarafından hem beğenildi hem de Saadet Partisinin Akyazılı üç kurmayı dedirtti.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Saadet Partisi Akyazı Belediye başkan adayı Şeref Tan ve ekibi ile kendilerini gece gündüz demeden destekleyen ilçe teşkilatı, gittikleri her yerde yaptıkları konuşmalarında 31 Mart seçimlerinde hayli iddialı olduklarını söylemeleri ile de dikkatleri üzerlerinde topluyorlar.