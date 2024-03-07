Saadet Partili Tan ve Ayhan “Pazaryeri yanıyor” dediler

​​​​​​​Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ve Akyazı belediye başkan adayı Şeref Tan Çarşamba günü gündüz saatlerini Akyazı pazaryerinde geçirdiler.

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ve Akyazı belediye başkan adayı Şeref Tan Çarşamba günü gündüz saatlerini Akyazı pazaryerinde geçirdiler.

Pazaryerini bir baştan diğer başa gezen Ayhan ve Tan, bu ziyaret esnasında hem pazarcı esnafı ile hem de alış veriş yapan Akyazılılarla görüştüler.

Yaptıkları ziyaret ve görüşmelerden sonra açıklama yapan Ayhan ve Tan, Pazar yerinde ürünlere konulan etiketlere baktıklarında fiyatların hem el hem de cep yaktığını gördüklerini belirterek, bu hayat pahalılığı vatandaşlarımızı büyük s ıkıntılara sokmuş ve geçinemez hale getirmiştir. Bu duruma artık dur demenin zamanı gelip geçmiştir dediler.

Akşam saatlerinde de Altındere’ye giden ve üç mahalleyi de bir baştan diğer başa tarayan Saadet Partisi belediye başkan adayları ve yetkilileri el sıktıkları, tokalaştıkları ve kucaklaştıkları her vatandaştan hem büyük şehir için hem de Akyazı belediye başkanlığı için ol istediler.

Saadet Partili iki belediye başkan adayı Tan ve Ayhan, Akyazı’nın özellikle büyükşehirden yeterli düzeyde hizmet alamadığını biliyoruz. Vatandaşlarımız bize teveccüh gösterip oyları ile destekler ve göreve getirirse Büyükşehir olarak İlçeler arasında, Akyazı olarak da kesinlikle hiçbir ayırım yapmadan hizmetleri adil bir şekilde getirmeye şimdiden söz veriyoruz dediler ve yaptıkları ziyaretten son derece memnun kaldıklarını da açıklamalarına eklediler.