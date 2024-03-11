Recep Yıldırım’dan BBP standı ziyareti

​​​​​​​Üç dönem Akyazı belediye başkanlığı, iki dönemde Ak Parti’den Sakarya Milletvekilliği yapan Recep Yıldırım, önceki gün Büyük Birlik Partisinin çarşı

Üç dönem Akyazı belediye başkanlığı, iki dönemde Ak Parti’den Sakarya Milletvekilliği yapan Recep Yıldırım, önceki gün Büyük Birlik Partisinin çarşı içinde açtığı standı ziyaret etti.

Stant da görev yapan BBP gençlerle sohbet eden, çalışmaları hakkında bilgi alan Recep Yıldırım, ayrılırken de hem partilerine hem de partilerinden belediye başkan adayı olan Osman Karaoğlan’a başarı dileğinde bulundu.

Seçim çalışması kapsamında Yıldırım’ın ziyaretinde açtıkları stant da olmadığını söyleyen BBP Belediye başkan adayı Osman Karaoğlan, değerli büyüğümüzün yaptığı bu ziyaret beni de çalışma arkadaşlarımı da mutlu etmiştir. O anda stant da görevli olarak bulunan kardeşlerimiz kendilerine ziyaret için teşekkür etmişler ama ben de kendisine teşekkür etmek istiyorum açıklaması yaptı.