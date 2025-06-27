Perşembe pazarı ilgi görüyor

​​​​​​​Sakarya Erenlerde Çarşamba günleri, Akyazı’da da Perşembe günleri açılan kumaş pazarı ilgi görmeye devam ediyor.

Sakarya Erenlerde Çarşamba günleri, Akyazı’da da Perşembe günleri açılan kumaş pazarı ilgi görmeye devam ediyor.

Sosyal Gelişim Merkezi yanında haftanın Perşembe günleri açılan sergilerde satışa sunulan kumaşlar, özellikle Akyazılı bayanların büyük ilgisini çekiyor ve ihtiyaç duydukları kumaşları bu Pazar yerinden daha ucuza almanın da engin mutluluğunu yaşıyorlar.

Akyazılı bayanlar, kumaş türü ihtiyaçlarımızı tedarik için Sakarya’ya gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi ise ayağımızın dibinde açılan sergilerde istediğimiz kumaşları ucuzluk içinde alıyor olmamız biz Akyazılı hanımları mutlu etmektedir. Daha fazla serginin açılması, esnafın daha fazla ve çeşit ürün getirip pazarlaması isteklerimiz arasındadır diyorlar ve bu Pazar yerinin açılışında emeği olanlara teşekkür etmeyi de ihmal etmiyorlar.