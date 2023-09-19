Pazarköy Mahallesinde kahveciler zam yapınca Muhtar zamsız çay içirmeye başladı

Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde kahve ve çay ocağı işletmeciliği yapan esnaf çaya şekere zam geldi diyerek 4 lira olan bir bardak çayı 5 liraya vermeye başlayınca bu duruma

Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde kahve ve çay ocağı işletmeciliği yapan esnaf çaya şekere zam geldi diyerek 4 lira olan bir bardak çayı 5 liraya vermeye başlayınca bu duruma Pazarköy Mahalle halkı “olmaz” dedi ama işletmeciler verdikleri karardan geri adım atmayınca bu defa Mahalle Muhtarı Zekeriya Akcan ile Azaları devreye girdi ve Muhtarlık binasının yanında olan ve belediyeye ait olan boş yeri çay ocağına çevirerek mahalle halkına çayın bardağını eski fiyat üzerinden 4 liradan vermeye başladı.

Mahalle Muhtarı ve Azalarının attığı bu adım işletme sahiplerini rahatsız etmiş olsa da mahalle sakinlerini memnun etti ve uygulamanın işletme sahiplerinin geri adım atana kadar devam etmesi isteğinde bulundu.

Pazarköy Mahalle sakinleri çaya ve şekere zam gelmiş olabilir ancak biz eskiden köy olan bir mahallede oturuyoruz. Burada kiralar da Akyazı İlçe merkezindeki seviyede değil. O bakımdan işletme sahipleri daha Akyazı merkez zamlı tarife almadan ve uygulama yapmadan bizim işletmecilerin çayın bardağını 4 liradan 5 liraya çıkarmasını kabul etmiyoruz diyerek kahvehane ve çay ocağı işletme sahiplerinin özellikle komşu mahallelerde de uygulanmakta olan çay satış fiyatını dikkate almalarını ve çayı eski fiyata vermelerini istiyoruz ve onlardan bunu bekliyoruz açıklaması yaparak Muhtar ve Azaları tarafından alınan kararı ve uygulamayı sonuna kadar da desteklediklerini net bir şekilde belirtiyorlar.

Mahalle sakinleri ile işletme sahipleri arasında oluşan çay fiyat tartışması bakalım nasıl sonuçlanacak. Herkes merakla sonucu bekliyor.