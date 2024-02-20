PARTİLER BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTELERİNİ TESLİM ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar gereği Partiler 31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçiminde belediye başkan adayları ile Belediye Meclis

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar gereği Partiler 31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçiminde belediye başkan adayları ile Belediye Meclis üyesi adaylarını bulundukları seçim kurulu başkanlıklarına teslim ettiler.

Akyazı’da da seçime katılacak olan partilerin yetkilileri partilerinden belediye başkan ve belediye meclis üyesi olacakların isimlerinin yazıldığı listelerini İlçe Seçim Kurul başkanlığına giderek teslim ettiler.

İşte 71 bin 979 seçmenin 249 sandıkta oy kullanmasıyla seçilecek olan belediye başkan ve meclis üyelerinin Partileri tarafından İlçe seçim kuruluna bildirilen isimleri.

AK PARTİ: Belediye başkan adayı Bilal Soykan

Meclis Üyeleri: Abdulkadir Yıldırım-Mehmet Öztürk ve Hümeyra Hikmet Saygıdeğer (Kontenjan)

Sait Beşir, Naci Çavdar, Azim Altıparmak, Murat Öz, Oğuzhan Çolak, Enes Murat Balcı, Yılmaz Taşdelen, Beyzanur Eroğlu, Şamil Türkan, Yunus Emre Rençber, Halit Yazıksız, Aydın Şimşek, Burhan Copkayaoğlu, Sefa Çakır, Ramazan Yorulmaz, Selim Kurt, Cem Tuncer, Ahmet Çetin, Yasin Arslan, Vedat Çağrı, Ramazan Kurt ve Uğur Bilgiç.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Belediye Başkan adayı Osman Karaoğlan

Meclis Üyeleri: Cihad Yılmaz-Ali Tukat ve Kemal Kaliç (Kontenjan

Engin Karış, Engin Özgür, Bahadır Gözyuman, Ahmet Yıldırım, Emre Özdemir, Hasan Tukat, Ayhan Erol, Aynur Özerdal, Mahmut Furuncu, Aydın Ayyıldız, Süleyman Sandıkçı, Celil Ayyıldız, Murat Akkuş, Ünal Yılmaz, Salih Bakırcı, Serhat Ferdi Gündüz, Cemal Boğaz, Sadık Kanlı, Zafer Ünlütürk, Samet Kılınç, Enis Altıntaş ve Ümit Temiz.

SAADET PARTİSİ: Belediye başkan adayı Şeref Tan

Meclis Üyeleri: Ümit Aydeniz-İbrahim Aygün ve İsa Yeşiltaş (Kontenjan)

Selman Demirtaş, Burak Mangıroğlu, Zekeriya Alan, İbrahim Yırtıcı, Sinan Yılmaz, Esat Yıldız, Rabia Civan Yüce, Mustafa Hikmet, Mehmet Talha Bayrak, İlker Kaya, Halil İbrahim Çeliker, İsmail Yemenici, Yaşar Kılıçkeser, Emine Ateş, Sinan Demiroğlu, Harun Temizalay, Furkan Yavuz, Ramazan Özkurt, Metin Demirbaş, Rıdvan Ayaz, Gökmen Aygün ve Şuayip Ayyıldız.

İYİ PARTİ: Belediye başkan adayı Hakan Baykal

Meclis Üyeleri: Hüseyin Güler ve Ali İhsan Kanık (Kontenjan)

Bekir Uzun, Levent Geç, Genç Osman Genç, Cemalettin Elma, Erdoğan Yılmaz, Ali Paşa Fazlıoğlu, Ali Murat Sakallıoğlu, Yusuf Arabacı, Yasemin Tuğba Çakmak, İbrahimbey Bilici, Bahar Özcan ve Murat Toy.

NOT: Yeniden Refah Partisinin listesi henüz Yayına girdiğimiz sırada elimize geçmemişti.