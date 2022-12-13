Paris Ortaokulunun basın yayın kolu öğrencileri belediye başkanı Bilal Soykan’la 15 Temmuz’la ilgili röportaj yaptılar

Akyazı Paris Ortaokulunun basın yayın kolunda görevli öğrencileri Fatma Ceyda Kınay, Tuana İsmail tevfikoğlu ve Zehra Nilda Öztunç öğretmenleri Ali Basatemur ve Zühal Altun ile birlikte Akyazı Belediyesine gelerek başkan Bilal Soykan’ı ziyaret ettiler ve kendisi ile röportaj yaptılar.

Paris Ortaokulunun basın yayın kolu öğrencileri belediye başkanı Bilal Soykan’la 15 Temmuz’la ilgili röportaj yaptılar ve başkan Soykan da öğrencilerin sorduğu soruları cevaplandırdı.

Başkan Soykan, Paris Ortaokulu öğrencilerinin çıkaracakları okul dergisinde yayınlanmak üzere benimle 15 Temmuz konulu bir röportaj yaptılar. Sordukları sorulardan bu konuya ve benimle yapacakları röportaja iyi hazırlandıkları belliydi. Kendilerini ve onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Güzel bir söyleşi oldu dedi.

Paris Ortaokulu öğrencileri Başkan Soykan’la röportaj yaptı

iyorum. Güzel bir söyleşi oldu dedi.