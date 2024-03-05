İSTİKLAL MARŞI’NI SESİ İLE EN GÜZEL OKUYAN OKULLAR BELLİ OLDU

​​​​​​​12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü yıl dönümü kapsamında Akyazı Orta okullar ve Liseler arasında ” Nehrin Çocukları İstiklal'e Ses Veriyor” sloganıyla

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü yıl dönümü kapsamında Akyazı Orta okullar ve Liseler arasında ” Nehrin Çocukları İstiklal'e Ses Veriyor” sloganıyla düzenlenen İstiklal Marşını sesli olarak en güzel okuyan okullar belli oldu.

Toplam 28 Okul 420 öğrencinin katıldığı yarışma Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Yarışma İstiklal Marşı’nın (KARAOKE) olarak çalınması ve okullarını temsilen öğrencilerin seslendirmesi ile yapıldı.

5 Jüri üyelerinin ekipleri titizlikle değerlendirmeleri sonucu dereceye giren okullar şöyle belirlendi.

Ortaokullarda;

1. Paris Ortaokulu

2. TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu

3. Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu

Liselerde;

1.Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi

2. Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi

Sadece yarışma ekiplerinin olduğu yarışmada izleyici olmaması dikkatlerden kaçmadı.