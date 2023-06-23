Özel Akyazı Gelişim Rehabilitasyon Merkezinden SENE SONU ETKİNLİĞİ

​​​​​​​Etkinliğe Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce ve Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe başkan vekili Kemalettin Öztürk, MHP’li Belediye Meclis

Etkinliğe Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce ve Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe başkan vekili Kemalettin Öztürk, MHP’li Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk ve Furkan Çakıroğlu, İlçe Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Şeyda Tok ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Adem Altun ile özel çocukları ebeveynleri ve yakınları katıldı.

Özel çocukların özel gösterileri büyük beğeni topladı ve kendilerini izlemeye gelenlerden büyük alkışlar aldı

Akyazı’da faaliyet gösteren Özel Gelişim Rehabilitasyon Merkezinin düzenlediği sene sonu etkinliği Atatürk spor salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan etkinlikte rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel çocuklar bir yıl içinde büyük aşama gösterdiklerini kendilerini izlemeye gelenlere gösterdiler.

Özel çocuklar 7 bölgeden hazırlandıkları oyunları mükemmel oynadılar ve kendilerini izlemeye gelenlerden çok büyük alkış almayı başardılar.

Özel çocuklar müzik eşliğinde koro ve solo şarkılar söylediler Türk bayrağı önünde “Ölürüm Türkiye’m” şarkısını söyleyerek gösterilerini tamamladılar.

Etkinlik özel çocukların annelerine çeşitli kurslar veren öğretmenler Dilek Soykan ile Tuğba Bebe’ye Merkez yönetimi tarafından bir plaket takdimi yapıldı.

Etkinliğin sonunda Akyazı Gelişim Rehabilitasyon Merkezi yöneticisi ve Akyazı Belediyesi Meclis üyesi Sevinç Özer, yaptığı konuşmayla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi ve özel çocuklara, onların anne babalarına ve düzenledikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Ekrem Yüce’de katıldı

Özel Gelişim Rehabilitasyon Merkezinin düzenlediği etkinliğe kısa süreli de olsa Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce’de katıldı. Yüce, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın eşi Dilek Soykan ve kurs öğretmeni Tuğba Bebe tarafından ö özel çocukların annelerine verilen öz kursta kırkyama, elişi, biçki dikiş, resim gibi işlerin sergilendiği sergiyi gezdi ve eserlerin güzelliği nedeniyle de kurs öğretmenlerini ve kursiyer hanımları tebrik etti. Yüce, sergi alanından salona geçerek özel çocuklarla özel ilgilendi, onlarla hatıra resmi

çektirdikten sonra salonda ayrılıp Sakarya’ya geri döndü.