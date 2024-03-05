Osman Karaoğlan’da dur aman yok

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinin Akyazı belediye başkan adayı Osman Karaoğlan’da adeta durmak yasak.

Büyük Birlik Partisinin Akyazı belediye başkan adayı Osman Karaoğlan’da adeta durmak yasak.

Ekip arkadaşları ile birlikte müthiş bir çalışma temposu gösteren Karaoğlan, gittiği yerlerde gördüğü yakın ilgi, sevgi, saygı, teveccüh kendisini mutlu ederken, rakiplerine de adeta gözdağı veriyor.

Karaoğlan güne önce esnaf ziyareti ve işyeri açılışına katılarak başladı sonra da bir düğüne katıldı ve akşamleyin de Yunus Emre Mahallesi ve özellikle de yapımı, satımı ile gündemden hiç düşmeyen yıldız konutlarındaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaptığı konuşmalarda vaatlerini sıralayan, bugüne kadar yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyen Osman Karaoğlan “Oylarınıza talibim. Akyazı ve Akyazılı her zaman hizmetlerin, eserlerin en iyisine ve güzeline layıktır. Bu bilinçle sizlerin karşısına devasa projelerimle çıktım. O projeleri bir çalışma dönemi içinde tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağım. Bundan emin olun dedi.