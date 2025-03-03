O BİR REKORTMEN

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık 40. Kan bağışını yaptı. Gazi Süleyman Paşa Cami önünde kan bağışı toplayan ekibin yanına giderek gerekli evraklarını tamamladıktan sonra kan

Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık 40. Kan bağışını yaptı. Gazi Süleyman Paşa Cami önünde kan bağışı toplayan ekibin yanına giderek gerekli evraklarını tamamladıktan sonra kan bağışında bulunan Başsavcı Hüseyin Aşık, yaşı tutan ve sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi ve bu kurallara uygun olanları kan bağışı yapmaya davet etti.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, kan bağışı bakımından adeta rekortmen olan değerli Cumhuriyet Başsavcımıza hem yaptığı bağış için hem de yaptığı davet için Kızılay Akyazı Şubesi olarak teşekkür ediyoruz dedi.

Kızılay kan bağışı toplama ekibi geldiği Akyazı’da 52 ünite kan bağışı toplayarak Sakarya’ya geri döndü.