Nurten Birincioğlu’nun önlenemez başarısı

Uzun yıllar AKP Akyazı Kadın Kolları başkanlığını başarıyla yaptıktan sonra görevini devreden, daha sonra 26 Ocak tarihinde yapılan İl Kadın Kolları kongresinde Duygu Çetin’in başkanlığında oluşan listeden Yönetim kurulu üyesi seçilen ve yapılan ilk

Uzun yıllar AKP Akyazı Kadın Kolları başkanlığını başarıyla yaptıktan sonra görevini devreden, daha sonra 26 Ocak tarihinde yapılan İl Kadın Kolları kongresinde Duygu Çetin’in başkanlığında oluşan listeden Yönetim kurulu üyesi seçilen ve yapılan ilk toplantıda da teşkilattan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenen Nurten Birincioğlu’nun İl yönetimine girmesi ve teşkilattan sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirilmesi Akyazı’da sevinçle karşılandı ve yeni görevi Birincioğlu’nun önlenemez başarısı olarak yorumlandı ve değerlendirildi.

Kolları sıvayarak yeni görevine hız kesmeden başlayan Nurten Birincioğlu şu açıklamayı yaptı “ Bizler dava insanlarıyız. Bize verilen görevleri biz kutsal sayarız. Bugüne kadar üstlendiğim tüm görevlerin üstesinden başarıyla geldiğime ve bana tevdi edilen yeni görevi de layıkıyla yerine getireceğime inanıyorum.”