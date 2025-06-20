Minik Gönüllerden kıymetli destek

​​​​​​​Akyazı İnönü İlkokulu öğrencileri GAZZELİ çocuklar için topladıkları paraları Kızılay Akyazı Şubesi yetkililerine teslim ettiler.

Akyazı İnönü İlkokulu öğrencileri GAZZELİ çocuklar için topladıkları paraları Kızılay Akyazı Şubesi yetkililerine teslim ettiler.

Okul Müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte Kızılay Akyazı Şubesine gelen İnönü İlkokulu öğrencileri aralarında ve velilerinden topladıkları 122 bin lirayı “Gazzeli Çocuklara” gönderilmek şartı ile Ziraat Bankası Akyazı Şubesine yatırdılar ve aldıkları dekontu da Kızılay Akyazı Şubesi yetkililerine teslim ettiler.

İnönü İlkokulu öğrencilerinin bu davranışı kısa sürede Akyazı’da duyuldu ve Akyazılıların takdirlerine mazhar oldular. Akyazılılar, miniklerin kendi harçlıklarından biriktirdikleri ve de velilerinden topladıkları paraları böylesine anlamlı bir yere gönderiyor olmaları biz büyüklere örnek teşkil edecek güzellik ve niteliktedir. Çocuklarımızı, onlara destek veren Velilerini, bu yaşlarda yardım yapılmasının ne kadar önemli olduğunu öğreten okul müdür ve öğretmenlerini yürekten tebrik ediyoruz açıklaması yaptılar.