MİNİ MİNİ BİRLERİN ÖĞRETMENLERİ SEMİNERDE

​​​​​​​2024-2025 Öğretim yılı dün zillerin çalması ile tüm yurtta başladı. İlkokul Birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler için okula uyum haftası da başlamış oldu.

2024-2025 Öğretim yılı dün zillerin çalması ile tüm yurtta başladı. İlkokul Birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler için okula uyum haftası da başlamış oldu.

Bu bir hafta içinde öğrenciler öğretmenlerini, sınıflarını, okulun bölümlerini ve buraların nasıl kullanılacağını öğrenerek okula alışmaları sağlanacak.

Bu yıl birinci sınıfları okutacak öğretmenler de yeni uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanması öngörülen değişiklikler yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kurslarında" Eğitici eğitimi alan bu öğretmenler de görev yaptıkları illerde alanlarında yapılan müfredat değişikliklerine yönelik öğretmenlere eğitim almaya başladılar.

Aklyazı’daki birinci sınıf okutacak olan öğretmenlerin semineri Akyazı Konuralp İlkokulunda veriliyor. Semineri veren öğretmen ise Akyazı Paris okulu öğretmenlerinden Serkan Nemli.