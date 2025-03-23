Milletvekili Ali İnci geziyor

​​​​​​​AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci fırsat buldukça mahalle gezilerini sürdürüyor. Milletvekili İnci bu gezilerden birini Akyazı’nın Osmanbey Mahallesine yaptı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci fırsat buldukça mahalle gezilerini sürdürüyor. Milletvekili İnci bu gezilerden birini Akyazı’nın Osmanbey Mahallesine yaptı.

Beraberinde Ak Parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem olduğu halde Osmanbey Mahallesine giden Ali İnci, köy kahvesinde oturup iftar saatini bekleyen mahalle gençleri ile bir araya geldi ve onlarla sohbet ederek, istekleri dinledi ve daha sonra mahalleden ayrıldı.

Ali İnci’nin bu ziyaretinde mahalle muhtarı İsmail Çalan ev sahipliği yaptı.