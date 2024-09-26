MHP’den Mahalle Muhtarlarına ziyaret

​​​​​​​Akyazı MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Belediye Meclis Üyesi Şamil Türkan, Basın ve Medyadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Davut Kaya ve Seçim İşlerinden Sorumlu yönetim

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu beraberinde Belediye Meclis Üyesi Şamil Türkan, Basın ve Medyadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Davut Kaya ve Seçim İşlerinden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Akdaş ile birlikte Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ve Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’yı Muhtarlık binalarında ziyaret ederek kendilerine hem hayırlı olsan dedi ve hem de başarı diledi.

Her iki Mahalle Muhtarı MHP’liler tarafından yapılan ziyaretten memnun kaldıklarını ve en kısa zamanda iade-i ziyaret yapacaklarını söylediler.