MHP eski meclis üyelerini plaketle uğurladı

Soyhan Sofuoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda gündemde yer alan konular üzerinde görüş alışverişi yapıldı ve Başkan sürmekte olan

MHP Akyazı İlçe yönetimi haftalık olan toplantılarını yaptı.

Soyhan Sofuoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda gündemde yer alan konular üzerinde görüş alışverişi yapıldı ve Başkan sürmekte olan seçim çalışmaları hakkında yönetim kurulu üyelerine geniş bilgiler verdi.

Gerçekleşen toplantı 2019-2024 döneminde belediye meclisi üyeliği yapan bu dönemde tekrar aday olmayan Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve İhsan Özcan'a başkan Soyhan Sofuoğlu tarafından çalışma dönemi içinde başarılı hizmetleri için birer teşekkür plaketi verildi. Teşekkür plaketlerini başkanlarının elinden alan 2019-2024 çalışma döneminde meclis üyeliği yapan Öztürk Çakıroğlu ve Özcan da teşekkür ettiler ve Seçim döneminde ve daha sonraki dönemlerinde partimiz için birer Nefer gibi çalışmaya devam edeceğiz dediler.