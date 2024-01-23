MHP BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLMAK İSTEYENLER TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİLER

​​​​​​​MHP Akyazı’da partilerinden Belediye Meclisi üyesi olmak isteyen aday adayları ile Parti lokalinde bir araya geldiler.

MHP Akyazı’da partilerinden Belediye Meclisi üyesi olmak isteyen aday adayları ile Parti lokalinde bir araya geldiler.

Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe divan kurulu üyesi Mustafa Akdaş’ın Koordinasyonu ile gerçekleşen toplantıya komisyon üyeleri ile meclis üyesi olmak için partiye müracaat eden aday adayları katıldı.

Toplantıda yetkililer, partilerinin aday belirleme yöntemleri hakkında bilgi verirken, 31 mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde MHP Akyazı’nın çalışmaları konusunda da aday adaylarını bilgilendirdiler