MHP Akyazı’dan Müftü ziyareti

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yanında MHP Akyazı İlçe teşkilatı sekreteri Osman Dedecan ve Yönetim Kurulu üyesi

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yanında MHP Akyazı İlçe teşkilatı sekreteri Osman Dedecan ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Aktaş olduğu halde Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten sonra açıklama MHP İlçe başkanı Sofuoğlu’ndan geldi ve bu ziyaretimizi Din Görevlileri haftasını kutlamak ve karşılıklı bilgi alışverişi yapmak için yaptık dedi.