Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 14-10-2024 17:11

MHP Akyazı’dan Müftü ziyareti

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yanında MHP Akyazı İlçe teşkilatı sekreteri Osman Dedecan ve Yönetim Kurulu üyesi

MHP Akyazı’dan Müftü ziyareti

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yanında MHP Akyazı İlçe teşkilatı sekreteri Osman Dedecan ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Aktaş olduğu halde Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten sonra açıklama MHP İlçe başkanı Sofuoğlu’ndan geldi ve bu ziyaretimizi Din Görevlileri haftasını kutlamak ve karşılıklı bilgi alışverişi yapmak için yaptık dedi.

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