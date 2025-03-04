MHP Akyazı’da istişare toplantısı

​​​​​​​Akyazı Belediye Meclisinde Murat Öz, Şamil Türkan ve Sefa Çakır’la (üç üyeyle) temsil edilen MHP Akyazı, yapılmakta olan meclis toplantılarından bir gün

Akyazı Belediye Meclisinde Murat Öz, Şamil Türkan ve Sefa Çakır’la (üç üyeyle) temsil edilen MHP Akyazı, yapılmakta olan meclis toplantılarından bir gün öncesinden Partilerinin İlçe binasında İlçe başkanları Soyhan Sofuoğlu’nun gözetiminde bir araya gelerek yapılacak olan meclis toplantısının gündemini ve parti olarak alacakları tavırları konuşurlar ve vardıkları kararları da bir gün sonra ki toplantıda uygularlar.

Geleneksel hale getirilen istişare toplantılarından sonra açıklama her zaman İlçe başkanından gelir. Nitekim önceki akşamda yapılan toplantının ardından açıklama İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu’ndan geldi ve Sofuoğlu, yaptıkları bu toplantıda yapılacak olan meclis toplantısına ait gündemi ve toplantıda partilerini temsilen yapılacak olan konuşmanın metni üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyerek toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.