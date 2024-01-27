MADENİ SANATKARLAAR ODASI BAŞKANI DURMUŞ” ÇIRAK VE KALFALARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş yaptığı açıklamada “ çırak ve kalfalarımız en az ustalarımız kadar önemlidir” dedi.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş yaptığı açıklamada “ çırak ve kalfalarımız en az ustalarımız kadar önemlidir” dedi.

Sezgin bu açıklamasını sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinde çalışmakta olna çırak ve kalfaları ziyareti sırasında yaptı. Sezgin Durmuş Sanayi sitemizde ustalık yapan iş yeri sahiplerinim en çok sıkıntı çektikleri konu çırak ve kalfa bulmaktır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için odamız büyük gayret sarf etmektedir. Onun için Mesleki Eğitim Merkezimize önem veriyoruz. Bu kurumumuzda eğitimlerini sürdüren çırak ve kalfalarımızı sanayimize kazandırdıkları için oda olarak sürekli destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Dedi.

Sezgin çırak ve kalfalar ile ustaları tebrik etmeyi de ihmal etmedi.