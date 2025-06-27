Kuzuluklular isyanlarda

​​​​​​​Borular çürüdü sık sık suları kesiliyor. Enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden sık sık elektrikleri kesiliyor.

Borular çürüdü sık sık suları kesiliyor.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden sık sık elektrikleri kesiliyor.

Özellikle Şose Mahallesi sakinleri kuyu suyu içmek zorunda oldukları için kaliteli içme suyu istiyorlar.

Güzergahları değiştirildi ve toplu taşıma araçları İlçenin şehir merkezine sokulmuyor.

Bütün bu olumsuzluklar onların isyanlarına neden oluyor.

Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak için Şose ve Orta Mahalle Muhtarları gece gündüz mesai yapıyorlar ama yetersiz kalıyorlar. Bu durum hem onları hem de vatandaşı derinden üzüyor.

Kuzuluk Akyazı’nın önemli mahallelerinden biridir. Kuzuluk’un üç mahallesi Şose, Orta ve Topçu Sırtı Mahallelerinde yaklaşık 10 bin civarında vatandaş yaşamaktadır. Buna her 15 günde bir değişen ve 25 bin insanın geldiği Kaplıca Evlerini de eklersek nüfus bir anda 35 bine ulaşır. Buna birde ikamet kaydı Kuzuluk’un dışında olan, ancak yaz mevsimini Kuzuluk’ta geçirenleri de eklediğimizde Kuzuluk’un nüfusunun bir anda 50 binlere ulaştığını görülür. Faaliyette olan havuzlarında su kullandıklarını hesaplandığında mevcut suyun yetersizliği de kendiliğinden ortaya çıkmış olur.

Böylesine önemli bir mahalleye verilmekte olan içme suyu hem yeterli değil, hem de içilebilir nitelikte değildir. Buna çürümeye yüz tutmuş boruların asbest borular olmalarını eklersek Kuzuluk Mahalle sakinlerinin su konusunda çekmekte oldukları çile de kendiliğinden ortaya çıkmış olur.

Kuzuluk’un özellikle Şose ve Orta Mahalle Muhtarları sosyal medya hesaplarından hemen hemen her gün boruların patlaması nedeniyle suların kesildiğini ve SASKİ’nin de patlayan boruları tamir etmeye başladığından bahseden paylaşımlar yapmaktan, vatandaşlarda bu tür paylaşımları okumaktan bıkmışlardır.

Kuzuluklular, mevsim artık yazdır. Bu mevsimde suya bir hayli fazla ihtiyaç vardır. Zaten yetmeyen ve sık sık da patlayan borular yüzünden yaşamakta olduğumuz sıkıntılardan bir an önce kurtulmamız lazım. O nedenle Kuzuluklular olarak içilebilir kaliteye sahip, asbest borulardan arındırılmış içme suyuna ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacımızı giderme işi kimin uhdesindeyse o hiç zaman geçirmeden bu sıkıntıyı ve ihtiyacımızı gidermelidir diyerek Belediye yetkililerini göreve davet etmektedirler.

Vatandaşlar, Kuzuluk’ta oturuyor olmamıza rağmen kaliteli bir içme suyuna sahip olmadığımız için içme suyu ihtiyacımızı komşu mahaller olan Şerefiye ve Reşadiye’den araçlarımızla gidip damacanalarla getirdiğimiz suyla gidermeye çalışıyoruz. Artık dayanma gücümüz kalmamıştır. Bize hiç zaman geçirmeden yeni bir su alt yapısı, içilebilir nitelikte su temin edilmelidir diyerek isteklerini dile getirmeye çalışıyorlar.

Kuzuluk Orta Mahalle sakinlerinin bir başka sıkıntısı da arızalar nedeniyle sık sık kesilmekte olan elektriklerdir. Elektrik kesilmesinden, ev aletlerimiz tamir ettirmekten artık bıktık diyen mahalle sakinleri sadece mahalle muhtarımız Murat Çakmakçı ve SEDAŞ’ın öz verili çalışmaları ile bu sıkıntı giderilemiyor. Sıkıntılarımızın giderilebilmesi için daha güçlü bir alt ve üst yapıya ihtiyaç vardır. Yetkililer bu durumu dikkate alıp bizi bu sıkıntılardan kurtarsınlar diyerek feryat etmeyi sürdürüyorlar.

Şose ve Orta Mahalle Muhtarları ile birlikte SASKİ Akyazı sınırları içinde, yaylalarda ve ormanlarda harıl harıl yeni su kaynakları arıyor. Bu çalışmaları biliyor v e yakından da takip ediyoruz diyen Kuzuluk sakinleri, bir an evvel bu çalışmaların sonuca ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, olağanüstü çalışma içinde olan Şose ve Orta Mahalle Mahalle Muhtarları ile SASKİ çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmiyorlar.

Kuzulukluların isyan ettikleri bir başka konu da kendilerini Akyazı’ya taşımakta olan toplu taşıma minibüslerinin şehir içine sokulmuyor olması.

Bizden başka şehir merkezine girmeyen kalmadı ama bizim güzergahımızı değiştirip bizim taşımacılığımızı yapan araçları şehir merkezine sokmamakta ısrar ediyorlar ve bizlere çile çektiriyorlar. Bu konuda var olan sıkıntılarını çözme adına Mahallemizin değerli bir bürokratı olan Akyazı belediye başkanımızı göreve davet ediyoruz diyorlar.