Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Çakmakçı İsyan Bayrağını Çekti

Tüm istemlerine rağmen bir türlü yenilenmeyen eskimiş su borularının hemen hemen her gün bir yerden patlıyor ve patlayan boruların tamir ediliyor olması yüzünden Mahallesinde sürekli olarak su kesintisi yaşanıyor olması nedeniyle SASKİ’ye, su sorunu yetmiyormuş gibi yine hemen hemen her

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı SASKİ ve SEPAŞ’A isyan bayrağını çekti.

Tüm istemlerine rağmen bir türlü yenilenmeyen eskimiş su borularının hemen hemen her gün bir yerden patlıyor ve patlayan boruların tamir ediliyor olması yüzünden Mahallesinde sürekli olarak su kesintisi yaşanıyor olması nedeniyle SASKİ’ye, su sorunu yetmiyormuş gibi yine hemen hemen her gün arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşıyor olmaları yüzünden de SEPAŞ’a adeta ateş püskürüyor ve sürekli olarak yaşadıkları bu sıkıntıları da sosyal medya hesabından paylaşıyor olması da dikkat çekiyor.

Çekmekte olduğu sıkıntılar Murat Çakmakçı’yı şairde yapmış. Çakmakçı Muhtar şu dizeleri de yine kamuoyuyla paylaşmış. İşte o dizeler “ SEPAŞ keser SASKİ patlar. Dal sarkar kartal kalkar ya da sarkar dal, kalkar kartal mıydı neydi kafam karıştı” Her neyse biz Mahalle olarak bu sıkıntılardan artık bıktık usandık diyor Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı.

Muhtar Çakmakçı hem Muhtar hem de Esnaf. Kuzuluk İhlas Kaplıca yakınlarında halı, kilim yıkama ve kurutma tesisi var. Suya yapılan son zamlar da Muhtarı bir hayli kızdırmış. Zamla ilgili isyanını da şöyle dile getirmiş.

İşte Muhtar Çakmakçı’nın bu konuda paylaşımı “ Malum Esnafım. Eylül ayı SASKİ su faturası şöyle yazılmış kullanılan su miktarı miktarı 55 M3 ödenecek olan miktar 930.00 TL. Ekim ayında kullanılan su miktarı 51 M3. Bir önceki aydan 4 M3 daha az gelen su faturası 9 bin 300 lira. Yüzde 1000 zam yapılmış. Herkes bu zamlardan muzdarip. Anladığım kadarı ile Sakarya Büyükşehir ve SASKİ bitmek bilmeyen su patlaklarından oluşan kayıp suyun faturasını esnafa ve vatandaşa bu şekilde yüzde 1000 zam yaparak ödetiyor. Onları Allaha havale ediyorum”

Muhtar Murat Çakmakçı gibi vatandaşlarda suya yapılan zamdan şikayetçi ve muzdaripler. Herkes bu zammın geri alınmasını ve eskiye dönülmesini istiyor ve de bekliyor.