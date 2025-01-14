Kuzuluk Kaplıca Evlerinde Kongre gerginliği

​​​​​​​Devremülkçülerden oluşan Devre mülkzedeler Dayanışma Derneğine kayıtlı üyeler kongre yapmak için salonu girmek istediler. Ancak

Devremülkçülerden oluşan Devre mülkzedeler Dayanışma Derneğine kayıtlı üyeler kongre yapmak için salonu girmek istediler. Ancak İhlas Kaplıca yönetimi tarafından içeri alınmadılar. Bunun üzerine yönetimle kongre yapmak isteyen üyeler arasında arbede çıktı. Bölgeye sevk edilen Jandarma ve Çevik kuvvet ekipleri olası bir olayı önlemek amacıyla önlemler aldı.

Kongresini yapmak isteyen ancak İhlas Evleri yönetiminin varlıklarını kabul etmediği devremülkçüler Dernek yönetimi ve üyeleri içeri alınmayınca, çareyi kongrelerini İhlas Kaplıca tesis girişinde yol üzerinde yapmakta buldular.

Devremülkzedeler Dayanışma Derneği başkanı Bahri Odabaş yaptığı açıklamada şunları söyledi “ 28 yıldır İhlas Kaplıca yönetimi tarafından haklarının ihlal edildiğini, kongreleri her seferinde yönetimin oldu bittiye getirdiğini, 28 yıldan beri seçim yapmıyorlar ve bize de hesap vermiyorlar” dedi.

Buna karşılık ihlas yönetiminden de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklama şöyle “ İşbaşında olan yönetimin kongreyi yaptığını. Yönetimin belirlendiğini söyledi. Yeni bir kongre için 32 bin üyeden yarısından bir fazlasının kongre istiyoruz diye imza vermeleri gerekir. Aksi halde bu tür girişimler yasa dışıdır”

Sokakta yapılan kongreyi CHP eski İl Başkanı ve MKYK Üyesi Ecevit Keleş, İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır’da takip etti.