KURAN-I ÖĞRENDİLER HEDİYELERİ KAPTILAR

​​​​​​​Tüm yurt camilerinde olduğu gibi Akyazı Baraka caminde de açılan ve 6 hafta devam eden ve 45 kursiyerin iştirak ettiği yaz Kuran

Tüm yurt camilerinde olduğu gibi Akyazı Baraka caminde de açılan ve 6 hafta devam eden ve 45 kursiyerin iştirak ettiği yaz Kuran kursu sona erdi.

Baraka cami din görevlileri Yasin Yılmaz ve Kadir Kurtoğlu tarafından 6 haftalık süre içinde her türlü dini bilgileri, velileri tarafından kendilerine emanet edilen kursiyerlere verildi. Cami din görevlileri, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda katılımın yüksek olduğunu belirterek hem kursa katılan çocuklara, hem de onları kursa gönderen velilerine teşekkür ettiler.

Bu arada cami derneği başkan ve yönetimi bu yılda temin ettiği hediyeleri dağıtarak dini bilgilerle donattıkları çocukları sevindirdi ve mutlu etti.

Dernek başkanı Hasan Kaliç, yönetim kurulu üyesi arkadaşları ile birlikte geçen yıl olduğu gibi bu kurs döneminde de başarılı olan ilk üç kursiyere bisiklet, iki kursiyere tablet, kursa katılanların tümüne birer top ve birer forma hediye ettiklerini söyledi ve Allah izin verirse gelecek yıl hediyelerimizi daha da arttırmak ve çocuklarımızı sevindirmek ve mutlu etmek için şimdiden kollarımızı sıvadık açıklaması yaptı.

Yaz Kuran kursunun sona ermesi nedeniyle bugün Baraka caminde hem sınav hem de tören vardı. Sınavda ilk üç dereceyi paylaşan Seymen Kuroğlu 98,5 puan, Şener Avcı ve Üveys Alomasi 95’er puanla ilk üçe girdiler ve birer bisiklet, 90’ar puan alan Ahmet Çelik ile Ahmet Emir Kuroğlu da birer tablet kazandılar. Hediyeler Dernek başkan ve yönetimi ile cami görevlileri tarafından dağıtıldı.

Düzenlenen tören cami görevlileri Kuran-ı Kerim, kursiyer çocuklar da ilahiler okumaları ile başladı ve Cami İmam Hatibi Yasin Yılmaz’ın yaptığı dua ile son buldu.

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