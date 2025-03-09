KONURALP İLKOKULUNDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN HASAN ÇOKAL VEFAT ETTİ

Akyazı Fatih mahallesi halkından,merhum emekli öğretmen Mehmet ve merhum Sefer Çokal’ın kardeşleri, İzzet ve Sefer Çokal’ın babaları, Yusuf, Selçuk ,Ömer, Mahir ve Hakan Çokal’ın amcaları, Orhan, Burhan, Osman Erol’un Recep ve Murat Soykan’ın dayıları emekli öğretmen Hasan Çokal vefat etti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Merkez aile mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz Mekanı cennet olsun BİZİM AKYAZI
Oğlu İzzet Çokal: 0 (544) 465 89 75
Yeğeni Yusuf Çokal:0(533)5742411