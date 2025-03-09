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Vefat

KONURALP İLKOKULUNDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN HASAN ÇOKAL VEFAT ETTİ

Vefat 128 OKUNMA

KONURALP İLKOKULUNDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN HASAN ÇOKAL VEFAT ETTİ

Akyazı Fatih mahallesi halkından,merhum emekli öğretmen Mehmet ve merhum Sefer Çokal’ın kardeşleri, İzzet ve Sefer Çokal’ın babaları, Yusuf, Selçuk ,Ömer, Mahir ve Hakan Çokal’ın amcaları,

Akyazı Fatih mahallesi halkından,merhum emekli öğretmen Mehmet ve merhum Sefer Çokal’ın kardeşleri, İzzet ve Sefer Çokal’ın babaları, Yusuf, Selçuk ,Ömer, Mahir ve Hakan Çokal’ın amcaları, Orhan, Burhan, Osman Erol’un Recep ve Murat Soykan’ın dayıları emekli öğretmen Hasan Çokal vefat etti. Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Merkez aile mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Cenabı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz Mekanı cennet olsun BİZİM AKYAZI Oğlu İzzet Çokal: 0 (544) 465 89 75 Yeğeni Yusuf Çokal:0(533)5742411