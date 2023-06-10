Eğitim
Giriş Tarihi : 10-06-2023 00:57

KONURALP İLKOKULUNDA ÇOCUK ŞENLİĞİ

​​​​​​​Sakarya’nın en eski okullarından biri olan Akyazı Konuralp İlkokulu 2022-2023 Öğretim yılının sona ermesine sayılı günler

KONURALP İLKOKULUNDA ÇOCUK ŞENLİĞİ

Sakarya’nın en eski okullarından biri olan Akyazı Konuralp İlkokulu 2022-2023 Öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala düzenlediği çocuk şenliğinde öğrenciler yılın yoğunluğunu üzerlerinden attı.

Okul bahçesine yerleştirilen  şişme oyun guruplarında doyasıya oynama imkanı bulan Konuralpli öğrenciler tekrar tekrar oynamak için yeniden sıraya girdiler ve  tırmanma guruplarında oldukça ter döktüler.

Oyunlar sırasında yür boyatmak isteyenler ayrı bir yerde, ok atmak isteyenler bir başka yerde, pamuk helva isteyenler , patlamış mısır isteyenlerde ilgili yerlerde sıraya girerek istediklerini aldılar.

Öğrencilerin bu coşkusuna öğretmenlerinin de katılması ile çocukların mutluluğu doruk noktasına ulaştı.

 
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