KONURALP İLKOKULU DA ATATÜRK’Ü ANDI

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. Yılında ilçemizde olduğu gibi Okullarımızda da düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. Yılında ilçemizde olduğu gibi Okullarımızda da düzenlenen törenlerle anıldı.

Bu okullarımızdan biri de Akyazı Konuralp İlkokulu. Konuralp İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende Saat 09.05 te sirenlerin çalması ile 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı söylendi.

Günün anlamını belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının devamında 2. 3. V3 4. Sınıflarca hazırlanan çeşitli etkinliklerle Atatürk’e olan sevgilerini göstermenin heyecan ve gururunu yaşamak için büyük çaba gösterdiler.

Konuralp İlkokulunda düzenlenen Atatürk’ü anma törenine öğrencilerin yanısıra öğrenci velileri de katıldı.