KOMUTANINDAN ŞEHİT ASKERİNE 26 YIL SONRA VEFA ZİYARETİ

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Ballıkaya mahallesi halkından Mehmet Uzuner’in oğlu Komando ErTacettin Uzuner 1998 yılında Tunceli Kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı’ya bağlı Ballıkaya mahallesi halkından Mehmet Uzuner’in oğlu Komando ErTacettin Uzuner 1998 yılında Tunceli Kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Aradan geçen 26 yıl sonra Askerde komutanı olan Üsteğmeni (Şimdi Albay rütbeli) bazı silah arkadaşlarından oluşan bir gurup Şehit asker Tacettin Uzuner’in ailesine vefa ziyaretinde bulundu.

Bu vefa ziyaretinde Şehit Uzuner’in baba evinde oldukça duygulu anlar yaşandı. Daha sonra topluca Şehit Asker Tacettin Uzuner’in mezarı başına gidilerek Kuran-ı Kerim okundu ve dua okunarak şehit Uzuner’in ruhuna bağışlandı.

Şehit Babası Mustafa Uzuner şehit oğlunun komutanı ve silah arkadaşlarının yapmış oldukları vefa ziyareti bizleri oldukça duygulandırdı ve onurlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.