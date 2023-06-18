Kızını üniversite sınavına götürürken can verdi!

Akyazı Ormanköy yolu hayvan borsası yakınlarında kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba sağanak yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptı. Kazada yaralanan baba kızdan acı haber saatler sonra geldi. Ağır yaralı baba babalar gününde kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı.
Edinilen bilgilere göre Kaza Akyazı Ormanköy yolu Hayvan Borsası önünde meydana geldi.
Akyazı’dan Ormanköy istikametine doğru seyir halindeki araç, sağanak yağmur ile kayganlaşan yol nedeniyle yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü Zafer Kılıç(48) ve kızı E.N.K. (18) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiyesi Kırım Kurtarma Ekipleri kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kızını üniversite sınavına götürdüğü öğrenilen baba Zafer Kılıç(48) kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamazken, kızı E.N.K. (18)'in sağlık durumu hakkında bilgiye ulaşılamadı.
Acı haber kısa sürede ilçe ve ilde yayıldı ve büyük üzüntü yarattı.