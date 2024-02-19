Kızılay Sakarya Şubesinin düzenlediği

İl Koordinasyon toplantısına katılım yüksek oldu İki ayda bir düzenlenen Kızılay İl koordinasyon kurulu toplantısına bu defa Kızılay Sakarya Şubesi ev sahipliği

İl Koordinasyon toplantısına katılım yüksek oldu

İki ayda bir düzenlenen Kızılay İl koordinasyon kurulu toplantısına bu defa Kızılay Sakarya Şubesi ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen toplantıya aynı zamanda genel sekreter yardımcısı da olan Genel Merkez yönetim kurulu üyesi Şükrü Can’la birlikte Sakarya’da faaliyet içinde olan Kızılay Şube başkanları ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Sakarya İlk Yardım Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda bir önceki toplantı ile bu toplantı arasında geçen iki aylık zaman dilimi içinde yapılan faaliyetler bir kez daha gözden geçirildi ve Kızılay Genel Merkezi tarafından afet ayı olarak ilan ettiği Şubat ayı içinde afetlerle ilgili yapılması düşünülen çalışmalar, program ve projeler hakkında bilgiler verildi.