Kızılay Akyazı Şube Başkanı Birincioğlu Vilayetteydi

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu Valiliğe giderek Vali yardımcısı Yusuf İzciyi makamında ziyaret etti ve kendisine hoş geldiniz dedi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu Valiliğe giderek Vali yardımcısı Yusuf İzciyi makamında ziyaret etti ve kendisine hoş geldiniz dedi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Birincioğlu şunları söyledi “Vali yardımcımız Sayın Yusuf İzciy’le atay VÖHatay H Hatay Vali yardımcısı iken deprem nedeniyle Kızılay olarak yardım götürdüğümüzde tanıştık. Bu ziyaretimizde gönül insanı kimliğiyle tanıdığım değerli Vali Yardımcımızla o günleri konuştuk ve kendilerine İlimize hoş geldiniz dedim ve başarı dileklerimi sundum” dedi.