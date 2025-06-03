KAYMAKAMLIK KURBAN BAYRAMI PROGRAMINI AÇIKLADI HALK BAYRAMLAŞMASI PERŞEMBE GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı Bu yılki Kurban Bayramının Kamu personeli, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın katılımı ile bayramlaşmasının 5 Haziran 2025 Perşembe günü Saat

Akyazı Kaymakamlığı Bu yılki Kurban Bayramının Kamu personeli, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın katılımı ile bayramlaşmasının 5 Haziran 2025 Perşembe günü Saat 14.00 te Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Cami yanındaki Alparslan Türkeş Sosyal tesisleri salonunda yapılacağını duyurdu.

Aynı gün Protokol Akyazı Devlet Hastanesine giderek Hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutlayacak.

Bu güne kadar Kurban Bayramı kutlamaları bayramın 1. Günü öğleden sonra yapılıyordu. Bu uygulamayla Akyazı bir ilki yaşamış olacak ve Kurban Bayramını ilk defa bayramdan bir gün önce arife günü kutlamış olacak.