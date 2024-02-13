Karaoğlan Mahalle Mahalle geziyor

​​​​​​​Adaylığı açıklandıktan sonra verdiği startla mahalle mahalle gezmeye başlayan ve vatandaşlarla haşır neşir olan Büyük Birlik Partisi Akyazı belediye başkan adayı

Adaylığı açıklandıktan sonra verdiği startla mahalle mahalle gezmeye başlayan ve vatandaşlarla haşır neşir olan Büyük Birlik Partisi Akyazı belediye başkan adayı Osman Karaoğlan ekibiyle birlikte bir müddet çarşı içinde esnaf ziyaretlerini yaptıktan sonra Esnaf Kefalet Kooperatifine gitti ve orada başkan Ahmet Durmuş ve Kooperatif çalışanları ile görüştü.

Gündüz çalışmalarını tamamladıktan sonra akşam çalışmalarına Yağcılar mahallesinden başlayan ve Yeniköy Mahallesinde sonlandıran Osman Karaoğlan, ilçe merkezine dönerek seçim bürosunda kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek görüştü ve günlük çalışmalarını da ekibiyle birlikte değerlendirdi.

Ekip arkadaşları Karaoğlan için “Dur durak bilmiyor ona ayak uydurmakta çok zorlanıyoruz” derken, Karaoğlan’da “Bu daha başlangıç siz beni seçilmem halinde yapacağım çalışmalarda görün” diyerek cevap veriyor.

Yağcılar Mahallesinde kendisini karşılayan Mahalle gençleri Osman Karaoğlan’a Yağcılarspor’un 54 numaralı formasını hediye ettiler. Mahalle sakinleri de bir önceki dönemde Akyazı’yı yönetenlerden bekledikleri hizmetleri alamadıklarına dair serzenişlerde, seçilmesi halinde mahallelerini unutmaması isteğinde bulundular.

Osman Karaoğlan’da çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi “ Sahada bütün gücümüzle ekip halinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı dinliyor, istek ve şikayetlerini bir bir not ediyoruz. Göreve geldiğimizde bu çalışmalarımızda bize iletilen tüm istekleri hiç dinlenmeden ve ara vermeden yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Bundan herkes emin olmalıdır” dedi.