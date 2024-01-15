KARAOĞLAN BBP AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerinde partiler adaylarını teker teker açıklamaya başladı.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerinde partiler adaylarını teker teker açıklamaya başladı.

Akyazı’da Belediye Başkan Adayını ilk açıklayan Parti Yeniden Refah Partisi olmuştu. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayını Hasan Akçan olarak açıklamıştı.

YRP’sini Saadet Partisi takip etti. Saadet Partisi de bir önceki İlçe Başkanı Şeref Tan’ı Akyazı Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı.

BBP’si Akyazı Belediye Başkan adayını da Çarşamba günü Genel Merkezde açıklayacağı öğrenildi. Açıklanması beklenen isim ise Akyazı siyasetinin ağır toplarından Duba lakaplı Osman Karaoğlan olacak. Zira BBP’si İlçe Başkanı Naim Yolcu beraberinde Karaoğlan olduğu halde Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. Bilindiği gibi Osman Karaoğlan yaptığı tüm açıklamalarında ben aday adayı değil adayım demişti. Yine bilindiği gibi Karaoğlan yıllarca hizmet ettiği AK Partiden ayrılıp YRP’sine kaydını yaptırmış, aday adayı olmuş ancak Hasan Akçan’nın aday olarak açıklanmasının ardından kendisi ile birlikte YRP’sine geçenlerle birlikte YRP’sinden ayrılmıştı.

Ana Muhalefet Partisi konumunda olan CHP Akyazı’da Diş Hekimi Hayrettin Sezgin’i aday olarak açıklamaya hazırlanıyor.

İYİ, GELECEK VE DEVA Partilerinde ise henüz bir hareket görünmüyor.

AK PARTİ de Akyazı Belediye Başkan adayını açıklamı değil.