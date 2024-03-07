Karaoğlan ATSO ve Borsa’yı ziyaret etti

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı olan tecrübeli siyasetçi Osman Karaoğlan çarşamba günkü çalışmalarını ilçe merkezinde sürdürdü.

Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı olan tecrübeli siyasetçi Osman Karaoğlan çarşamba günkü çalışmalarını ilçe merkezinde sürdürdü.

Karaoğlan ve ekibi gündüz saatlerinde esnaf ziyareti yaptı daha sonra da Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasını ziyaret etti, başkanları ve meclis üyeleri ile görüşüp bilgi alışverişinde bulundu.

Akşam saatlerinde de hanımların daveti üzerine Cumhuriyet Mahallesine gitti ve burada kendisini dav et eden hanımlarla görüş alışverişinde bulundu, hanımların taleplerini can kulağı ile dinledi.

Verimli bir gün geçirdiklerini ifade eden Osman Karaoğlan, gittiğimiz yerlerde gördüğümüz ilki ve gösterilen teveccüh beni v e ekibimi son derece memnun ve mutlu ediyor. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı ipi göğüsleyen biz olacağız açıklaması yaptı.

​​​​​​