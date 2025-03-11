İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLİŞİNİN 104. YILI VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ  KUTLANIYOR

Kurtuluş savaşımızın amacı ve ruhunu , milletimizin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşının kabul edilişinin 104. Yılı

İstiklal Marşı’nın kabul edilişi ve İstiklal Marşının yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy düzenlenen törenlerle anılacak.

Kurtuluş savaşımızın amacı ve ruhunu , milletimizin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşının kabul edilişinin 104. Yılı Akyazı Anadolu lisesinin hazırladığı programda kutlanacak. Programda ayrıca Milli Şairimiz Mehmet Akif de anılacak.

Program 12 Mart Perşembe günü saat 11.00 de Büyük şehir Belediyesi Sosyal gelişim merkezi salonunda icra edilecek.

Programa tüm Akyazı’lılar davet edildi.