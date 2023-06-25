İSTANBUL KOÇ ÜNİVERSİTESİNDE DUYGULANDIRAN MEZUNİYET

​​​​​​​Akyazı’lı eğitimci merhum Dinçer Üzbe’nin ikiz kızları Selin ve Pelin Üzbe, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birinci ve üçüncü olarak mezun oldular.

Akyazı’lı eğitimci merhum Dinçer Üzbe’nin ikiz kızları Selin ve Pelin Üzbe, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birinci ve üçüncü olarak mezun oldular. Mezuniyet törenine Dinçer Üzbe’nin Akyazı’daki çok yakın dostları da katıldı.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ

Akyazı’nın unutulmaz eğitimcilerinden Dinçer Üzbe’nin ikiz kızları Selin ve Pelin Üzbe Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimlerini tamamlayarak mezun oldular. Koç Üniversitesi Kampüsünden düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. İlk tören, üniversitenin tüm mezunlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bu törenin ardından Tıp Fakültesi mezuniyet törenine geçildi.

BİRİNCİ SELİN ÜZBE KONUŞTU

Törende Fakülte birincisi olarak konuşma yapan Selin Üzbe, yaşamı boyunca mesleğin tüm gereklerini yerine getirme sözü verdi. Üzbe, eğitimleri süresince kendilerine katkılarını esirgemeyen Fakülte yöneticilerine, hocalarına, ailelerine teşekkür ederken, beraber mezun olduğu arkadaşlarına da ömür boyu sağlık ve başarı dileklerini iletti.

BİRLİKTE KEP ATTILAR

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Dilege de yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri kutladı ve meslek hayatları boyunca başarılı olmalarını diledi. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler hep birlikte kep attılar, sonrasında hocalarıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

AKYAZI’DAN TÖRENE KATILIM

Tıp Fakültesi’nin birincisi Selin ve Pelin Üzbe’yi bu anlamlı günlerinde anneleri Aslı Üzbe ve ağabeyleri Serdar Üzbe, dayıları Toygun Dalman ve eşinin yanısıra merhum Dinçer Üzbe’nin dostları Akyazılı gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel ile emekli eğitimci, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ergün Öztürk de katıldı. Gazeteci Salim Özyılmaz “ Kızlarımız Selin ve Pelin’le bir kez daha gurur duyduk. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Kardeşim Dinçer’i de rahmetle anıyorum” dedi.

Akyazı’lı eğitimci merhum Dinçer Üzbe’nin ikiz kızları Selin ve Pelin Üzbe, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birinci ve üçüncü olarak mezun oldular. Mezuniyet törenine Dinçer Üzbe’nin Akyazı’daki çok yakın dostları da katıldı.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ

Akyazı’nın unutulmaz eğitimcilerinden Dinçer Üzbe’nin ikiz kızları Selin ve Pelin Üzbe Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimlerini tamamlayarak mezun oldular. Koç Üniversitesi Kampüsünden düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. İlk tören, üniversitenin tüm mezunlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bu törenin ardından Tıp Fakültesi mezuniyet törenine geçildi.

BİRİNCİ SELİN ÜZBE KONUŞTU

Törende Fakülte birincisi olarak konuşma yapan Selin Üzbe, yaşamı boyunca mesleğin tüm gereklerini yerine getirme sözü verdi. Üzbe, eğitimleri süresince kendilerine katkılarını esirgemeyen Fakülte yöneticilerine, hocalarına, ailelerine teşekkür ederken, beraber mezun olduğu arkadaşlarına da ömür boyu sağlık ve başarı dileklerini iletti.

BİRLİKTE KEP ATTILAR

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Dilege de yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri kutladı ve meslek hayatları boyunca başarılı olmalarını diledi. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler hep birlikte kep attılar, sonrasında hocalarıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

AKYAZI’DAN TÖRENE KATILIM

Tıp Fakültesi’nin birincisi Selin ve Pelin Üzbe’yi bu anlamlı günlerinde anneleri Aslı Üzbe ve ağabeyleri Serdar Üzbe, dayıları Toygun Dalman ve eşinin yanısıra merhum Dinçer Üzbe’nin dostları Akyazılı gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel ile emekli eğitimci, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ergün Öztürk de katıldı. Gazeteci Salim Özyılmaz “ Kızlarımız Selin ve Pelin’le bir kez daha gurur duyduk. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Kardeşim Dinçer’i de rahmetle anıyorum” dedi.