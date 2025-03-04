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Vefat

İNTİHAR EDEN AKYAZI’LI FABRİKA İŞÇİSİ PAZARKÖY’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Vefat 24 OKUNMA

İNTİHAR EDEN AKYAZI’LI FABRİKA İŞÇİSİ PAZARKÖY’DE TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Arifiye'de intihar ederek yaşamına son veren İlçemiz Fatih Mahallesi halkından merhum Hafız Hızır atmacanın torunu Yunus Osman ve Yahya Atmaca'nın yeğenleri Tamer Karagözoğlu vefat etti.

Arifiye'de intihar ederek yaşamına son veren İlçemiz Fatih Mahallesi halkından merhum Hafız Hızır atmacanın torunu Yunus Osman ve Yahya Atmaca'nın yeğenleri Tamer Karagözoğlu vefat etti. Evli 2 çocuk babası Akyazılı Tamer Karagözoğlu bugün Pazarköy Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının Ardından Pazarköy Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. OLAY NASIL OLMUŞTU Hanlı Mahallesi 1. OSB'de bulunan bir gıda fabrikasının arkasındaki yan yolda gerçekleşen olayda, Akyazlılı Tamer Karagözoğlu isimli işçi, iddiaya göre, fabrika önünde kendisini silahla kalbinden vurmuştu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tamer Karagözoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Akyazılı olduğu öğrenilen Tamer Karagözoğlu'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Korucuk'taki otopsi merkezine gönderildi.