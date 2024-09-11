İLKÖĞRETM HAFTASI TÖRENLE KUTLANIYOR.

​​​​​​​Türkiye’de Okulların açıldığı ilk hafta kutlanan İlköğretim Haftası Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlanıyor.

Türkiye’de Okulların açıldığı ilk hafta kutlanan İlköğretim Haftası Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlanıyor.

Hafta içinde eğitimin anlam ve önemi üzerinde durulmakta, Eğitim kaliteli olması ile o ülkede insanlarının kaliteli bir yaşam sürecekleri üzerinde durulur.

Bu amaçla Akyazı’da 12 Eylül 2024 Perşembe günü Nevruz Banoğlu İlkokulunda Kaymakam, Okul Müdürleri Öğretmenler ve velilerin katılacağı bir tören düzenlenecek.

Yapılacak Konuşmalar, ve okunacak şiirlerle eğitim öğretimin önemi vurgulacak. Çeşitli gösterilere yer verilecek.