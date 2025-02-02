Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 02-02-2025 01:03

İlçe Tarım Müdürü Meydan’dan Hayvan çiftliğine ziyaret

​​​​​​​Çalışkanlığı ve oturmayı sevmeyen tavırları ile dikkat çeken Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı’nın Uzun çınar Mahalle sınırlarında faaliyetini sürdürmekte olan Ayazlar büyükbaş hayvan çiftliğini ekibiyle birlikte ziyaret etti.

İlçe Tarım Müdürü Meydan’dan Hayvan çiftliğine ziyaret

Çalışkanlığı ve oturmayı sevmeyen tavırları ile dikkat çeken Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı’nın Uzun çınar Mahalle sınırlarında faaliyetini sürdürmekte olan Ayazlar büyükbaş hayvan çiftliğini ekibiyle birlikte ziyaret etti. Bu ziyarette hem işletme sahip ve yetkililerinden çalışmaları ile ilgili bilgiler alındı hem de yeni gelen ithal besilik hayvanların millileştirme işlemleri kapsamında ilgili laboratuvara gönderilmek üzere sağlık taraması yapıldı ve numeneler alındı.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, bu tür işletmelerin öneminden bahsetti ve çoğalması işletme sahip ve yetkililerine bol kazanç temennisinde bulundu.

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