İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN CAN TANITIM TURLARINDA

Akyazı’nın çiçeği burnunda yeni ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yeni “Maarif Modeli”ni tanıtmak ve nasıl uygulanacağını konusunda tanıtım yapmak ve incelemelerde bulunmak

Akyazı’nın çiçeği burnunda yeni ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yeni “Maarif Modeli”ni tanıtmak ve nasıl uygulanacağını konusunda tanıtım yapmak ve incelemelerde bulunmak için başlattığı okul turlarına aralıksız devam ediyor.

Müdür Hasan Can bu amaçla ekibi ile birlikte Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Orta Okulu ile Mehmet Soykan İlkokulunu ziyaret etti.

Her iki okulun öğretmen ve yöneticileri ile görüşerek sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can daha sonra da sınıflara girerek öğretmenlerin derslerini dinledi. Yeni modele göre Ders işleyişlerini izleyerek bilgiler aldı ve daha sonra da vedalaşarak İlçeye geri döndü.