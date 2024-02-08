HENDEKLİ SARI KARDEŞLERİN BABA ACISI

Aslen Akyazı’nın Yağcılar mahallesi halkından olup uzun yıllardan beri Hendek İlçesinde ticaret hayatlarını sürdüren Sarı ailesinin büyüğü Mehmet Sarı hayatını kaybetti.

Aslen Akyazı’nın Yağcılar mahallesi halkından olup uzun yıllardan beri Hendek İlçesinde ticaret hayatlarını sürdüren Sarı ailesinin büyüğü Mehmet Sarı hayatını kaybetti.

94 yaşında hayatını kaybeden, Emekli öğretmen Kadem Sarı, Necdet, İlyas, Adem ve Racep Sarı Kardeşlerin Babaları olan Mehmet Sarı’nın cenazesi 9 Şubat 2024 Cuma (Yarın) Hendek Merkez camiinde kılınacak olan Cuma Namazı sonrası Hendek Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.

Merhum Mehmet Sarı’ya Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz BİZİM AKYAZI