HAYDİ SAKARYA!  MİNİK ALİ HAMZA DESTEK BEKLİYOR!

​​​​​​​Aslen Sakaryalı olan Gülsüm Doğan ve Ahmet Saip Doğan çiftinin 4 yaşındaki oğlu Ali Hamza, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) adı verilen genetik bir kas hastalığıyla mücadele ediyor. Valilik onaylı kampanya başlatan aile

Aslen Sakaryalı olan Gülsüm Doğan ve Ahmet Saip Doğan çiftinin 4 yaşındaki oğlu Ali Hamza, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) adı verilen genetik bir kas hastalığıyla mücadele ediyor. Valilik onaylı kampanya başlatan aile memleketleri Sakarya’dan, Ali Hamza’ya destek beklediklerini belirtti.

KAMPANYAYA KATILIM DEVAM ETMELİ

Aslen Sakaryalı olan minik Ali Hamza’ya henüz 18 aylıkken bir gıda zehirlenmesi sonucu yapılan tetkikler sonucunda konuldu. Ali Hamza (4) için ailesi, teşhisin tedavisini Ankara’da yürütmek için taşındı. Ankara Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 5,5 aydır kampanyada bir ilerleme olmadığını ve zamanın daraldığını dile getiren Ali Hamza’nın annesi Gülsüm Doğan, “Kampanyamız 31 Ocak 2025’te başlatıldı. Bu süreçte %33 e gelebildik. 2023 yılının haziran ayında bu tanıda kullanılan bir gen tedavisi ilacı, FDA tarafından onay aldı. Ali Hamza şu anda kortizon tedavisi alıyor aynı zamanda kas fonksiyonları koruma adına hafta 2 kez fizik tedavi 2 kez yüzme dersine gidiyor.”

VALİLİK ONAYLI

Sosyal medya (www.instagram.com/dmd.alihamza) ve valilik onaylı IBAN üzerinden (TR47 0001 00257147 2695 3650 04) destek beklediklerini belirten Gülsüm Doğan, “Her akşam saat 21.00’da Instagram üzerinden destek için canlı yayın yapıyoruz. Eşim tren fabrikasında çalışıyor. Ali Hamza’da trenleri çok seviyor. 1 tren 25 lira olarak bir kampanya başlattık. Bu kampanya ile herkes tedavi için destek olabilir.” dedi.

SAKARYA’YA SESLENDİ

Memleketi Sakarya’ya seslenen Gülsüm Doğan, “Biz Sakaryalıyız. Ali Hamza için Ankara’ya taşındık. Ali Hamza aslında Sakarya’nın bir evladı. Sakarya’daki tüm iş insanlarını kampanyamıza destek olmak için davet ediyorum. Bugüne kadar Sakarya’dan çeşitli destekler gördük. Ancak ilaç yaklaşık 3 milyon dolar ve Ali Hamza’nın kampanyasının tamamlanmasına daha çok var. Hastalığın tedavisi için en uygun yaşlar şuan Ali Hamza’nın yaşları. Bu hastalığa sahip olan çocuklar 8 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor ve 20li yaşlarında vefat ediyor. Böyle bir sonla karşılaşmamak için tedavi bizim en büyük umudumuz.” diye konuştu.