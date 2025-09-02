Hasan Can’dan Yeni ÖğretimYılı Mesajı

​​​​​​​Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan CAN, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, yeni döneme başlamanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesinin ve onlara değerlerimizi kazandırmanın en önemli hedefleri olduğunu vurguladı.

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını ifade ederek, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle donanmış, üretken ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesinin büyük bir amaç olduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerin fedakârlıkları, velilerin desteği ve öğrencilerin gayretiyle Akyazı’nın eğitimdeki başarısının daha da yükseleceğine inanıldığını ifade eden mesajın, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni etti.