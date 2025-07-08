Olası yangınlarda “yangın merdivenlerinin” önemi bir hayli fazladır. Hayati önem taşıyan yangın merdivenleri özellikle katlı binalar için olmazsa olmazdır. O nedenle yüksek (katlı) yapılarda belediyenin aradığı ve

Olası yangınlarda “yangın merdivenlerinin” önemi bir hayli fazladır. Hayati önem taşıyan yangın merdivenleri özellikle katlı binalar için olmazsa olmazdır. O nedenle yüksek (katlı) yapılarda belediyenin aradığı ve yapılmasını istediği işlemlerden biridir “yangın merdiveni)

Akyazı’da da son yıllarda yapılan katlı yapılarda yangın merdivenleri görünür yerlerdedir. Bu haberin resimlerine bakıldığında hangisinin doğru, hangisinin ise yanlış olduğuna resme bakanlar herhalde karar vereceklerdir.

Bu merdivenlerden biri dar sokakta bulunan (kooperatif sokak) Akyazı Mehmet Özdemir halk kütüphanesi binasında, diğeri de Dilek sokakta içinde Aktaş Sürücü kursunun da olduğu binada.

Birinin yangın merdiveni yere kadar indirerek zaten dar olan sokağı yaya geçişlerinde büyük ölçüde kapatmış. Ayrıca merdivenin çıkış kapısına da kocaman ve kilit takmış ve kilidi kapatmış.

Diğeri ise yangın merdivenini üst kattan dükkanların olduğu birinci katın üstüne kadar getirmiş, yola inmesi gereken kısmını da yine birinci katın üstünde dayanaklar yaparak tutturmuş. Yere indirilmesi sağlayan bir de mekanizma yapmış.

Her iki yangın merdivenini görenler birbirlerine bizde sizlere soruyoruz “Bunların hangisi doğru”