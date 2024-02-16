Hakan Baykan İYİ Partinin Akyazı belediye başkan adayı oldu

​​​​​​​31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçiminde partiler belediye başkan adaylarını bir bir açıklamayı sürdürüyor. İYİ Parti’de düzenlediği bir basın toplantısı ile adayım Hakan Baykal dedi.

31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçiminde partiler belediye başkan adaylarını bir bir açıklamayı sürdürüyor. İYİ Parti’de düzenlediği bir basın toplantısı ile adayım Hakan Baykal dedi.

Partinin ilçe binasında gerçekleşen toplantıya gerçekleşen istifalar sonrası atama yoluyla başkanlığa ve yönetime getirilen partililer katıldı.

İlçe başkanı Bekir Uzun toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi “ Partimizin seçimde ki belediye başkan adayı Hakan Baykal’dır. Zor dönemde böyle bir görevi üstlendiği için kendisine teşekkür ediyorum ve parti olarak bütün gücümüz ve imkanlarımızla yanında olacak ve birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımızı umut ediyorum” dedi.

İYİ Partiden belediye başkan adayı gösterilen Hakan Baykal’da toplantıda yaptığı konuşma göreve gelmesi halinde yapmayı planladığı projelerini bir bir anlattı ve toplantıyı izleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belediye başkan adayı Hakan Baykal hazırladığı ve basına da dağıttığı bildirisinde önemli konulara da değindi. Baykal, Akyazılı hemşerilerime asla boş vaatlerde bulunmuyorum. Görev verilmesi halinde yapacaklarımı sizlerle paylaşıyorum. Hizmetleri adalet ölçüleri içinde getireceğiz. Halkımızla el ele gönül gönüle vererek ilçemizi layık olduğu yerlere taşımayla kararlıyız. Akyazı sevdalısı olan bizler güzel ilçemizi değerli hemşerilerimizle birlikte yönetmeye talibiz. Gün kişisel hesaplaşma günü değildir. Gün geçmişte yaşanan kırgınlıkların devam ettirilme günü değildir. Gün bu güzel ilçemize layık olmayanlara dur deme, kenetlenme ve Akyazı’mıza sahip çıkma günüdür dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü “Adil ve adaletli olacağız. Sevgi ve saygılı olacağız. Dürüst ve şeffaf olacağız. Hesap sorulabilir olacağız”

Hakan Baykal hazırlayıp paylaştığı projelerini 8’i gençlerle olmak 23 maddede topladı ve biz gençlerimize sahip çıkacağız ve onları yarınlara daha iyi hazırlanmaları için gençlerimize geri ödemesiz bursta dahil olmak üzere bütün imkanlarımızı onlar için seferber edeceğiz dedi ve Akyazılılara seslenerek “ Bu seçimde bizi destekleyin, Göreve getirin. Belediyeciliğin nasıl yapıldığını en kısa zamanda Akyazı’nın çehresinin nasıl değiştiğini sizlere göstereceğimizin sözünü şimdiden veriyorum” ifadelerini kullandı.