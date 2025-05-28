Güzergah değişince tepkiler yükselmeye başladı

Akyazı’nın Kuzuluk ve Taşburun Mahalle sakinleri değişikliğin şehir içi minibüslerini koruma adına yapıldığını belirterek Belediyeye ve UKM’ye ateş püskürdüler ve yanlıştan dönülmesini istediler.

Akyazı’nın Kuzuluk ve Taşburun Mahalle sakinleri değişikliğin şehir içi minibüslerini koruma adına yapıldığını belirterek Belediyeye ve UKM’ye ateş püskürdüler ve yanlıştan dönülmesini istediler.

Dikkat edilirse TIR ve Kamyonların günün her saatinde elini kolunu sallayarak şehir merkezinde cirit atmalarına ses çıkarmayanlar şehir içi minibüsçülerinin isteği yerine gelsin ve gönülleri hoş olsun diye Kuzuluk ve Taşburun minibüslerinin güzergahlarını değiştirerek onları şehir merkezine sokmak istemiyorlar diyen Kuzuluk ve Taşburun Mahalle sakinleri bunun adına zorbalık denir diye de tepki gösteriyorlar.

Yazı var, kışı var

Akyazı’da dört mevsimi yaşıyoruz. Yazı var kışı var. Güneşi var yağmuru var. Yaşlısı var, hastası var. Kadını var çocuğu var. Güzergah değişikliğinden sonra yaya olarak gidilmesi gereken yolu var. Bu yolu yürüyemeyecek derecede rahatsız olanı var. Birde bu haksızlığı yapanların bize verecekleri hesabı olur. Bu da unutulmamalı diyen Kuzuluk ve Taşburun Mahalle sakinleri bu konuda yanlarında durmayan belediye başkan ve yetkilileri ile değişikliğe onay veren UKM’yi de sert bir dille eleştiriyor ve adeta topu tutuyorlar.

Başlatılan yeni uygulamayla tekrar eskiye dönüldü. Eskinin bir değeri olsaydı bitpazarına nur yağardı diyen uygulamadan muzdarip vatandaşlar, özellikle de Kuzuluk’lu olan Belediye başkanını adil olmaya ve yanlarında durmaya davet ediyorlar.

Caddeleri araçlardan temizleyin otoparkları çoğaltın

Akyazı’nın en büyük sorunlarından birinin otopark yetersizliği olduğunu ve mevcut otopark işletmecilerinin de istedikleri park ücretlerinin astronomik rakamlar olduğunun da altını çizen uygulamadan muzdarip vatandaşlar, belediyenin hiç vakit kaybetmeden yeni otopark yapması ve onları hayata geçirmesi gerektiği üzerinde duruyor ve otopark sorunu çözüldükten sonra da Bankalar ve PTT Caddeleri başta olmak üzere ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokak aralarının sağlı sollu gelişigüzel park yapan araçları kaldırması gerektiğini belirterek bu konuda Belediye başkanını göreve davet ediyorlar.

Sınır nasıl belirlendi

Madem ki, adına şehir içi minibüsleri diyoruz. O zaman onlarında bir sınırı olmalıdır. Şu anda bu minibüsler Sakarya istikametinde Vakıf Mahalle sınırına kadar, Dokurcun istikametinde de Kuzuluk sınırı geçilmektedir. Halbuki o minibüslerin asıl sınırı Sakarya istikametinde Seyfeler Mahalle sınırı ile Karaçallık Mahalle sınırı olan bent denilen yere kadardır. UKM ve Belediye bu durumu da gözden geçirmelidir diyen her iki Mahalle sakinleri, isteklerini de şöyle sıraladılar.

1- Güzergah değişikliğinin şehir içi minibüslerinin isteği üzerine yapıldığını biliyoruz. Zira, onlar İdari Mahkemeye dava açmışlar ve kazanmışlar. Böylece güzergah tekrar eski hali gelmiş. Bugün bizde bu uygulamadan şikayetçiyiz. Bizim minibüslerin bağlı olduğu Kooperatif şehir içi minibüs kooperatifinin aleyhlerine dava açarken acaba onlar ne yaptı. Bilmek istiyoruz.

2- Belediye Meclisimizde İdari Mahkemenin kararına uyarak güzergahımızı tekrar eski haline getirdi. Oldu bitti diyebileceğimiz güzergah değişikliğine neden olan bu kararın uygulanmaması yönünde belediye Meclisimizin önceki kararında ısrarcı olmasını ve Meclisin bizi de düşünmesini beklerdik. Acaba araya hatırı sayılır birileri mi girdi de biz dikkate almadılar diye de düşünmek zorunda bırakılıyoruz. Gerek İdari Mahkemesinin verdiği karar gerekse Belediye Meclisinin o karar doğrultusunda uygulama yapmaya başlaması bizleri üzmüştür.

3- Güzergah daha öncede bu yerdi. Büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Değiştirilince yolcu olarak bizler rahatlamıştık. Bu rahatımız fazla uzun sürmedi diyebiliriz. Yine eskiye dönüş yaptık. Eskiye dönüş bizim rahatımızı bozdu. Bizler çarşıdan kalkıp yürüyerek güzergaha gidip minibüslere nasıl bineceğiz. Bu karar alınırken neden vatandaşla yani bizimle konuşulmadı. Ayrıca bu uygulamaya başlanmadan önce güzergahın geçtiği yer olan PTT Caddesi üzerinde sağlı sollu park yapan ve trafiğin sıkışmasına neden olan araçların o güzergah üzerinden kaldırılması ve yolun trafiğe açık hale getirilmesi gerekmiyormuydu. Bu yapılmadı. Şimdi sıkıntı daha da büyüdü.

4- Bahse konu olan güzergah değişikliği ile Bankalar caddesinin rahatladığı söyleniyor. Halbuki bu caddede de PTT caddesinde olduğu gibi sağlı sollu araçlar park yapmış durumda. Asıl onların temizlenmesi gerekiyor.

5- Gerek Kuzuluk, gerekse Taşburun Minibüsleri eski güzergahları olan Bankalar Caddesinden yarım saatte bir geçiyorlar. Öncelikli olarak bizim minibüslerden önce o caddeye girmemesi gereken ancak giren ama hiçbir ikaz dahi yapılmayan TIR ve Kamyonların sokulmaması gerekmezmiydi.

Minibüsçülerde şikayetçi olduklarını söylüyorlar

Yapılan güzergah değişikliğinden minibüs sahip ve sürücüleri de muzdarip. Onlarda eskiye dönüş yaptık. Hiç de iyi olmadı. Yeni güzergahımızda trafik daha çok sıkışıyor diye sıkıntılarını dile getiriyorlar.

Akyazı’da araç fazlalığına dikkat çeken vatandaşlar, Akyazı’mızın en büyük eksiği otoparktır. Belediyemiz güzergah değişikliğine gideceğine hiç vakit kaybetmeden yeni otoparkları yapıp hizmete açması ve oto park ücretlerinin de en düşük seviyede tutulması için çalışma yapması gerekir diyerek sıkıntıların dile getiriyorlar.

Alınan bilgilere göre özellikle Kuzulukluların vatandaşlar tarafından güzergah değişikliği nedeniyle imza toplamaya başlandığı ve bu konu da bir eylem yapmaya hazırlandıkları kulaktan kulağa fısıldanmaya başlandı.